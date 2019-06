Coupe du monde U20 : Le Sénégal qualifié pour les quarts de finale après sa victoire sur le Nigéria (2-1)

L’équipe U20 du Sénégal a dominé le Nigeria en 8es de finale de la Coupe du monde ce lundi (2-1), grâce notamment à des réalisations de Amadou Sagna (36e) et Ibrahima Niane (45e+3). Les Lionceaux disputeront leur quart de finale contre le Japon ou la Corée.

L'équipe de Youssouph Dabo a écrit une nouvelle page de son histoire, ce lundi. Face à l'un des représentant du continent africain, le Nigéria, en 8es de finale, les Lionceaux ont réussi le coup parfait. Ils ont d'abord péché par manque de précision dans les 30 derniers mètres dans une première période fermée mais très engagée.

Les moins de 20 ans du Sénégal ont d'ailleurs attendu la 36e minute pour ouvrir le score, grâce à Amadou Sagna. Avant de totalement se libérer et de doubler la mise par l’intermédiaire de Ibrahima Niane (45e+3).

Jusqu'à la dernière action, il a fallu se battre et souffrir contre l'un des représentants du continent africain au Mondial junior, les nigérians qui ont réduit le score à la 50e minute par Mankanjuola.