Coupe du monde U20 : Le Nigeria écrase le Qatar (4-0)

Le Nigeria a réalisé une bonne entame de la Coupe du monde U20 Pologne 2019 par une victoire tout aussi autoritaire. Les jeunes Super Eagles ont réalisé une superbe performance en écrasant le Qatar (4-0), ce vendredi, lors de cette première journée du groupe D.



Maxwell Effiom (12e) a signé le premier but de cette rencontre, où Henry Offia (24e), Tom Delle-Bashiru (68e) et Olasunkanmi Aliyi (74e) ont également marqué.



L'équipe U20 du Nigéria pointe provisoirement à la première place du groupe D qu’ils partagent avec le Qatar, l’Ukraine et USA. L'Afrique est représentée par le Sénégal, le Mali, l'Afrique du Sud et le Nigeria.