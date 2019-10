Coupe du monde U17 : Le Sénégal attaque fort !

Les lionceaux ont effectué leur entrée en lice dans cette 18e édition de la coupe du monde U17 qui se tient actuellement au Brésil. L’équipe du Sénégal participe pour la première fois à une édition du Mondial. Pour leur premier match, les joueurs de Malick Daf devaient affronter les USA dans le groupe D.



Après une entame difficile, les lions ont pris un but dès la 3e minute par l’intermédiaire de l’américain Gianluica Busio. Les lionceaux ont égalisé à quelques minutes de la pause (Souleylane Faye (45+3), avant de faire mouche à trois reprises en seconde mi-temps avec des buts de Alioune Badara Baldé (72e), Amete Saloum Faye (76e) et Pape Matar Sarr (88e). Les Lionceaux de la Téranga remportent ainsi 4-1 leur tout premier match dans cette compétition.



"Je suis fou de joie ! Franchement, c’est incroyable", s’enthousiasme le sélectionneur Malick Daf au micro de FIFA.com dans les couloirs de l’Estádio Kléber Andrade, juste après le coup de sifflet final. "Nous n’avons pas bien joué en première période, mais nous avons fait quelques changements à la mi-temps qui ont bien fonctionné. C’est vraiment génial d’entamer notre parcours par une victoire. Nos quatre buts ont été inscrits par quatre joueurs différents, dont deux remplaçants. Ça en dit long sur notre profondeur de banc. C’est l’une de nos forces."



Avec cette belle victoire contre les USA l’équipe de Malick Daf conforte bien sa place de leader et devra faire forte impression ce mercredi, lors du deuxième match face aux Pays-Bas à 20 heures GMT.