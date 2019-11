Coupe du monde U-17 : Les Lionceaux croiseront l’Espagne en huitièmes de finale, mercredi (19h30 GMT)

Battue pour la première fois dans cette Coupe du monde U-17, samedi soir par le Japon (1-0), l'équipe du Sénégal termine 2e de son groupe D et hérite de l'Espagne comme adversaire en huitièmes de finale, mercredi (19h30 GMT).



Le prochain adversaire des protégés de Malick Daf, mercredi prochain, ne devrait pas représenter une grande menace si l’on se fie au sélectionneur des Lionceaux qui avait déjà affiché ses ambitions en début de tournoi.



« Ce rendez-vous (la Coupe du monde U-17) est un événement majeur. Nous avons beaucoup travaillé pour y arriver. Le chemin a été long et difficile, mais nous sommes parvenus à aller au bout, et nous ne boudons pas notre plaisir aujourd’hui », avait expliqué Malik Daf, au micro de FIFA.com.