Coupe du monde U-17 : Les Lionceaux battus par le Japon, qui prend la première place du groupe D.

Le Japon a mis fin à la série de victoires des Lionceaux, qui restaient sur deux succès au Mondial U-17, samedi soir. Les protégés de Malick Daf, déjà qualifiés en huitièmes de finale, ont perdu un but à zéro et concédé leur première défaite depuis le début de la compétition, il y a une semaine.



Après deux matches avec autant de victoires, ils n’ont pas récidivé et laissent ainsi la première place du groupe D aux jeunes samouraïs. L'équipe du Sénégal (6pts +4) cède ainsi la première place du groupe au Japon (7pts +4), qu'il a affronté dans l'ultime match de poule. L’équipe des Pays-Bas (3pts) garde un infime espoir de se qualifier pour les huitièmes de finales, en tant que meilleur troisième.