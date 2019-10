Coupe du monde U-17 : Le Sénégal se défait des États Unis (4-1) pour son entrée en lice.

À les voir se congratuler, danser et se taper dans les mains, souriants, réunis dans leur moitié de terrain à la fin du match, on s’est rendu compte que les Lionceaux venaient de créer l'exploit pour leurs premiers pas en Coupe du monde U-17.



Menés dès la troisième minute, l'équipe nationale U-17 a fait preuve de caractère et de talent pour l'emporter contre USA (4-1), ce dimanche. Les Lionceaux sont ensuite montés en puissance et ont eu des temps forts. Ils ont logiquement égalisé avant la pause, grâce à Souleymane Faye, d'un tir croisé de la droite (1-1, 45+3).



Il a fallu un coup de génie de Alioune Badara Baldé, buteur à la 72e minute (2-1), pour voir le Sénégal concrétiser enfin sa domination au retour des vestiaires. Abattus mais pas résignés, les jeunes américains se sont procurés des occasions.



Les joueurs de Malick Daf ont déployé plusieurs phases de jeu très abouties avec le doublé de Souleymane Faye (76e) et le but sur coup franc direct de Pape Sarr (88e). Le match face aux Pays-Bas mercredi devrait donner davantage d'indications sur le niveau réel de l'équipe du Sénégal des moins de 17 ans.