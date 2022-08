Coupe du monde Qatar 2022, Samuel Eto'o estime : « C'est le mondial idéal pour l'Afrique... »

Avec des échecs répétés en quart de finale de coupe du monde de football (Cameroun en 90, le Ghana en 2010 et le Sénégal en 2002), Samuel Eto'o est persuadé que Qatar 2022 sera la bonne pour les sélections africaines.



"C'est le mondial idéal pour l'Afrique" d'après le quadruple ballon d'or africain et actuel président de la fédération camerounaise de football. En sa qualité d'ambassadeur de la FIFA en perspective du mondial qatarie il pense que c'est avant un état d'esprit, une abnégation et une ambition affichée d'aller chercher le trophée.