Coupe du monde Qatar 2022 : L'appel du CNRA en direction des radios et télévisions au respect des droits exclusifs de la Rts.

À quelques semaines de la coupe du monde "Qatar 2022", le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a sorti un communiqué pour inviter les médias audiovisuels à respecter les droits exclusifs de la Radio Télévision Sénégalaise (RTS).

Considérant les textes juridiques qui conférent à la chaîne nationale ses droits, notamment "le contrat de licence" entre New World TV et la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (Rts) et les "documents en règlement des droits de transmission", le CNRA a ainsi invité l'ensemble des radios et télévisions à ne pas "porter préjudice" à la Rts en évitant surtout de transmettre les matches en lieu et place de la chaîne dédiée...