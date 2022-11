Coupe du monde : Pour son entrée en lice, le Maroc accroche la Croatie vice-championne du monde

Les marocains ont réussi une assez bonne entrée en matière ce mercredi contre la Croatie. La rencontre entre le Maroc et la Croatie, vice-championne du monde, lançait les hostilités dans le groupe F de cette Coupe du monde Qatar 2022. Un match nul mais riche en rebondissements...

En effet, les deux sélections se sont neutralisées (0-0) malgré plusieurs situations chaudes de part et d’autre. Les marocains ont su compter sur un très bon Yacine Bonou, dans leur but où il a sorti plusieurs ballons chauds…