Coupe du monde : Le Nigéria bat l'Islande (2-0)

Une vaillante équipe du Nigeria est venue à bout d'une Islande méconnaissable (2-0) ce vendredi. Un résultat qui permet aux Super Eagles, maîtres de leur destin pour la qualification en 8e de Coupe du monde, de s'emparer de la seconde place du groupe D, à trois points de la Croatie et avec deux unités d'avance sur Argentins et Islandais.



Après une première période sans saveur des deux côtés, les hommes de Gernot Rohr se réunissaient dans le rond central au retour des vestiaires pour une mise au point qui semblait nécessaire. Et, comme par magie, quatre minutes après la reprise, Musa donnait l'avantage aux siens à la suite d'un contrôle aérien fabuleux en pleine surface (1-0, 49e) ! La rencontre était lancée, mais les Islandais n'arrivaient toujours pas à mettre à mal la défense des Super Eagles, qui tenait bon.



Ce sont même les Africains qui se procuraient les occasions les plus franches. Musa, encore lui, trouvait d'abord la barre transversale sur une première action, avant de dribbler Halldorsson en pleine surface pour inscrire le but du break sur la suivante (2-0, 75e) ! L'arbitre, bien aidé par la VAR, pensait gâcher la fête en accordant un penalty aux Islandais, mais G. Sigurdsson manquait le cadre !



Sonnés, les Vikings ne répondaient plus, malgré les nombreux "clappings" de leur public. Au final, le Nigeria et… l'Argentine, font la belle opération du jour. Mardi prochain (20h), à condition que les Islandais ne gagnent pas face à la Croatie, ce match devrait désigner le futur qualifié en 8es !