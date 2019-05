Coupe du monde : La Fifa renonce à passer à 48 équipes dès 2022

La Coupe du monde 2022 au Qatar ne se jouera pas à 48 équipes. Un temps envisagé par la Fifa, le projet a été abandonné par la plus haute instance du football pour des raisons politiques et logistiques.

Dans un communiqué, la Fifa indique que passer à 48 équipes aurait nécessité d’organiser des matchs dans d’autres pays que le Qatar.

La Coupe du monde restera donc à 32 équipes. Le passage à 48 se fera au Mondial 2026, organisé conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.