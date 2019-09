Coupe du monde Beach soccer : Le Sénégal dans la poule C avec la Biélorussie, les Émirats arabes unis et la Russie

Le tirage au sort de la Coupe du monde de Beach soccer (21 novembre-1er décembre 2019) a eu lieu ce vendredi à Asunción, la capitale du Paraguay, pays hôte de la compétition. Le Sénégal a hérité d'un premier tour abordable (la Biélorussie, les Émirats arabes unis et la Russie), avant du très lourd en deuxième phase.



Si les Lions du football de plage ont hérité d'une poule C jouable, ils n'auront pas le droit à l'erreur, car la suite s'annonce beaucoup plus compliquée avec un deuxième tour où le capitaine Alseyni Ndiaye et ses coéquipiers devraient retrouver plusieurs favoris.