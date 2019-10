Coupe du monde 2022 : Le Qatar en passe d’inaugurer un nouveau stade

Huit stades seront utilisés par le Qatar lors de la Coupe du Monde 2022. Et, le pays hôte ne cesse de se préparer en amont avant cette fête mondiale. Un 3ème stade est déjà prêt et sera inauguré à l’occasion de la coupe du monde des clubs (11 au 22 décembre 2019).



En effet, le stade d’Education City est le 3ème du genre qui sera inauguré. Des matches du mondial des clubs seront joués dans cette enceinte. Et feront office de répétition générale d’où l’inauguration.

« La demi-finale, le match pour la troisième place et la finale se disputeront également dans cette enceinte qui sera utilisée dans trois ans pour la Coupe du monde de la FIFA », a fait savoir le comité d’organisation.



Education City est situé à 7 km de la capitale Doha et a une capacité de 40.000 places. Avant ce stade, deux autres ont été déjà inaugurés qui ont la même capacité. Il s’agit du nouveau stade d’Al-Janoub et celui rénové du stade International Khalifa de Doha.



Pour rappel, la Coupe du Monde 2022 va se dérouler (21 novembre au 18 décembre 2022) dans une période inhabituelle pour cause de chaleur.



Avec Africatopsports