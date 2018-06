Coupe du monde 2018 : Le PUDC offre 20 000 repas aux étudiants

Le chef de l’État l’a demandé et le PUDC l’a fait! En effet, avant de partir en Russie, le chef de l’État M. Macky Sall, avait instruit le Ministre délégué en charge du PUDC « d’aider et d’accompagner les étudiants et les étudiantes à vivre le mondial comme s’ils y étaient. »

Ainsi, depuis le début du mondial, des écrans géants sont installés dans les universités de Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor. Mais le PUDC ne s’est pas limité à ça. En effet, « ce sont vingt mille repas » qui sont offerts aux étudiants de ces trois universités, dans le but de les soutenir. Le chèque a été remis par le Ministre Délégué en charge du PUDC, M. Souleymane Jules Diop à la directrice de la cité Claudel en présence du secrétaire général du COUD et des bénéficiaires.