Coupe du Sénégal Tirage 8e de finale / Chocs en perspective : Jaraaf – Génération Foot, DUC – NGB, Casa – DSC pourraient se croiser…

En marge du tirage au sort des 16e de finale de la coupe du Sénégal, les 8èmes de finale de la coupe du Sénégal ont été faits. Selon la formule consacrée, les vainqueurs des différentes rencontres se croiseront à l’issue des 16èmes de finale. Dès lors, on pourrait se retrouver avec des chocs tels que :



Vainqueur match 44 (USC Saint Louis - Jaraaf) contre le vainqueur du match 42 (Sonacos – Génération Foot)



Vainqueur match 33 (Académie Darou Salam – Port) contre le vainqueur du match 38 ( TFC – Demba Diop)





Vainqueur du match 43 (HLM Grand Yoff - Renaissance Dakar) contre le vainqueur du match 34 ( Ndiambour – Ouakam)



Vainqueur match 35 (DUC – Olympique Ziguinchor) contre le vainqueur du match 39 ( NGB – Amitié FC )



Vainqueur match 41 ( DSC - Stade Mbour) contre le vainqueur du match 46 ( Casa Sports – Diambars)



Vainqueur du Match 40 ( ASC Cambérène – US Gorée) contre le vainqueur du match 47 (Nguélémou – Wallidaan)



Vainqueur du Match 48 ( Linguère – Étoile Lusitana) contre le vainqueur du match 37 ( ASSUR – US Rail)

Vainqueur Match 45 (ASC HLM – EJ Fatick) contre le vainqueur du match du match 36 ( OSLO FA– AS Pikine)