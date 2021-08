Coupe du Sénégal : Génération foot se désiste, Diambars passe et va hériter du vainqueur NGB/Demba Diop en quarts de finale.

Double vainqueur de la coupe du Sénégal, les académiciens de Génération Foot ne vont pas continuer cette édition de 2021. En effet, l'académie de Déni, qui devait accueillir son homologue de Diambars, ce week-end, s'est désistée, pour des problèmes d'ordre sanitaire et technique.



Le deuxième du championnat sénégalais de football de l'édition 2020 et qualifié en coupe CAF pour l'édition 2021-2022, a décroché son ticket pour les quarts de finale de la coupe du Sénégal, suite au désistement de Génération Foot.



Le journal Stades informe que l'académie avait envoyé ses joueurs en vacances. "La direction de l'Académie avait écrit à la Fédération sénégalaise de Football (FSF) pour évoquer des problèmes d'ordre sanitaire liés à la Covid-19.



Les joueurs étaient rentrés fêter la Tabaski. Et vu la propagation de la 3e vague de la Covid-19, les responsables de GF n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités pour faire revenir les gosses. Aussi, actuellement au niveau du centre, on apprend que les gradins sont enlevés et que la pelouse est en train d'être retapée pour préparer la nouvelle saison.



Pratiquement, le personnel (accueil, restaurant, etc.) est rentré. C'est ce qui a causé le désistement de Génération Foot pour les 8èmes de finale de la coupe du Sénégal", relaie le quotidien.



Avec ce désistement de Génération Foot, Diambars va hériter du vainqueur du match NGB face à Demba Diop (L2), en quarts de finale.