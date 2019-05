Coupe du Sénégal 2019 : Teungueth affrontera l’US Gorée en finale

Les finalistes de la 59e édition de la coupe du Sénégal sont désormais connus, il s’agit de Teungueth FC et de l’US Gorée, suite à leur victoire respective sur l’UGB (TFC 1-0 UGB) et Niary Tally (1-3.)

Une finale qui opposera donc, deux équipes aux parcours et aux palmarès différents dans cette compétition. En effet, si les Rufisquois découvre les joies d’une finale de coupe du Sénégal, les « Insulaires » ont déjà remporté le trophée à quatre reprises (1965, 1972, 1992 et 1996.) Le vainqueur succèdera à Génération Foot et représentera le Sénégal à la prochaine coupe CAF.