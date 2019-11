Coupe du Monde U17 : Les lionceaux ont rendez-vous avec l’histoire, ce soir, face à l’Espagne

Les coéquipiers de Pape Matar Sarr ont fait bonne impression dans ce début de la coupe du monde u17 au Brésil avec deux belles victoires, obtenues de manière très impressionnante, avec deux remontées lors des deux premiers matches. Sans doute chanceux, les lions ont eu aussi beaucoup d’audace, montrant une réaction conséquente avec un discours du coach Malick Daf qui aurait bien été assimilé, ce qui leur a permis, mentalement de revenir à chaque fois sur leurs adversaires.



Toutefois, les lionceaux ont eu une petite frayeur lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupe contre les petits samouraïs japonais. Une défaite sur le score de 1 but à 0 ou plutôt une alerte. Ce qui permettra aux joueurs de Malick Daf de garder leurs têtes sur les épaules, sachant que les choses difficiles ne commencent qu’à partir du second tour.







L’Espagne se dresse sur le chemin des lionceaux dès les 1/8e de finale. Terminant en tête du groupe E devant l’Argentine, le Tadjikistan et le Cameroun, l’équipe espagnole part avec la faveur des pronostics. Privé de son gardien titulaire Ousmane Bâ (ce qui n’est pas rien) et de son arrière droit Thibault Aubertin pour le reste du Tournoi, le coach Malick Daf devra concocter une toute nouvelle stratégie pour essayer de contrecarrer les plans de la « Rojita ».



Les lions cadets devront ainsi hausser davantage leur niveau face à l’Espagne qui fait forte impression depuis le début de cette coupe du monde. Fidèles à leur jeu de possession, les jeunes espagnols sont aussi très forts en contre-attaque. Il faudra surtout, s’ils veulent se hisser en ¼ de finale et entrer dans l’histoire, se montrer vigilants ce soir, au stade Serrinha de Goiania, à 19h30 GMT.