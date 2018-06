Coupe du Monde/RUSSIE 2018 : Le PUDC aux côtés des étudiants derrière les lions

Pour permettre aux étudiants et étudiantes de vivre en communion et dans une parfaite ambiance, la coupe du Monde comme s’ils y étaient, le chef de l’État, M. Macky SALL avait demandé au Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), d’installer des écrans géants dans les universités de DAKAR, Ziguinchor et Saint-Louis. Ainsi, pendant tous les matches du Sénégal, à la coupe du monde, les étudiants pourront supporter tous ensemble leur équipe favorite. Pour le premier match des Lions, qui s’est soldé par une victoire sur la Pologne, l’esplanade de la cité Claudel de Cheikh Anta DIOP, a refusé du monde et a vu la participation du Directeur de cabinet du Ministre délégué en charge du PUDC et du Secrétaire général du COUD...