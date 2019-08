Coupe du Monde FIBA Chine 2019 : Le président Xi Jingping procède à l’ouverture officielle.

La cérémonie d'ouverture officielle de la Coupe du Monde FIBA 2019 a réservé un merveilleux spectacle, avec une succession de prestations au ‘’Beijing National Aquatics Centre’’ pour marquer le début de ce grand événement.



Étaient présents, ce vendredi 30 Août, pour assister à cet événement : Xi Jingping, président de la République populaire de Chine, Rodrigo Duterte, président des Philippines, Horacio Muratore, président de la FIBA et Hamane Niang, président nouvellement élu de la FIBA pour la période 2019-2023…



Lors de cette cérémonie officielle, les 32 équipes participantes à cette compétition ont été présentées. Soit le plus grand total d'équipes jamais engagées en coupe du monde la FIBA.



Après des discours du président du Comité local d'organisation pour la Coupe du Monde FIBA 2019, et d'Horacio Muratore, président de la FIBA, le président chinois Xi Jingping a déclaré officiellement ouverte la Coupe du Monde FIBA 2019.