Coupe du Monde FIBA Chine 2019 : Le Sénégal termine à la 30ème place sur 32 équipes

Alors que la Coupe du Monde entre dans la phase finale de la compétition et que seulement huit équipes restent dans la course pour le célèbre trophée Naismith, le classement final des équipes restantes a été confirmé ce matin. De nombreuses équipes ont obtenu des billets pour le tournoi de qualification olympique FIBA (pour les JO Tokyo 2020).

Les participants au deuxième tour, la Lituanie, l'Italie, la Grèce, la Russie, le Brésil, le Venezuela, Porto Rico et la République dominicaine, ainsi que les meilleures équipes de la ronde de classement 17-32, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, la Tunisie, le Canada et la Turquie ont gardé leurs rêves olympiques en vie avec des billets pour les tournois de qualification olympiques FIBA de l’été prochain.

Malheureuse, l’équipe du Sénégal a terminé à la 30e place sur les 32 équipes présentes en coupe du monde de basket en Chine. Avec 5 défaites dans ce tournoi, les lions sont sortis par la petite porte et se classent (seulement) devant de petites équipes, à savoir le Japon et les Philippines.



Les coéquipiers de Maurice Ndour n’ont pas pu, non plus, trouver un billet pour la phase de qualification pour les JO de Tokyo 2020.



Voici la liste du classement des 24 équipes déjà éliminées dans cette coupe du monde Fiba Chine 2019 :



9. Lithuania (FIBA OQT)

10. Italy (FIBA OQT)

11. Greece (FIBA OQT)

12. Russia (FIBA OQT)

13. Brazil (FIBA OQT)

14. Venezuela (FIBA OQT)

15. Puerto Rico (FIBA OQT)

16. Dominican Republic (FIBA OQT)

17. Nigeria (Qualified directly to Olympics as best African team in World Cup)

18. Germany (FIBA OQT)

19. New Zealand (FIBA OQT)

20. Tunisia( FIBA OQT)

21. Canada (FIBA OQT)

22. Turkey (FIBA OQT)

23. Iran (Qualified directly to Olympics as best Asian team in World Cup)

24. China

25. Montenegro

26. Korea

27. Angola

28. Jordan

29. Cote d'Ivoire

30. Senegal

31. Japan (Qualified directly to Olympics as hosts)

32. Philippines