Coupe du Monde FIBA 2019 : le Sénégal avec le Canada, l’Australie et la Lituanie

Le Sénégal a hérité de gros morceaux lors du tirage au sort de la Coupe du Monde FIBA 2019. Il hérite du Canada, de l’Australie et de la Lituanie. Cette étape très importante de la ‘Road to China 2019’ s’est déroulée sous les yeux d’Horacio Muratore, Président de la FIBA, d’Andreas Zagklis, Secrétaire général de la FIBA, et des représentants des 32 équipes nationales engagées, notamment Yao Ming, Président de la Chinese Basketball Association (CBA), et Yi Jianlian, capitaine de l’équipe de Chine. Ils étaient accompagnés de membres du Comité exécutif et du Bureau central de la FIBA, ainsi que des officiels de haut rang du Comité local d’organisation (LOC) et des représentants des huit villes hôtes.