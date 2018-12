Coupe de la confédération Africaine : Le rêve de Génération Foot se brise dès les 16e de finale

Ce dimanche soir, c’était au tour de Génération Foot de recevoir le Hassania Union Sport d’Agadir en match retour comptant pour les 16èmes de finale de la coupe de la confédération africaine de football.

Battus à l’aller sur le score de 2 buts à 0, les Grenats ont gagné le match retour sur le score d’un but à 0 grâce à une réalisation de Bun Sanneh à la 64’ de jeu. Les académiciens dominent outrageusement le match, mais ne réussissent pas à marquer le but égalisateur et aller en prolongation. Le match se termine sur ce score (1-0) et marque l’élimination de Génération Foot de la coupe CAF. Les grenats, comme en 2017, ne réussissent pas à passer ce tour.