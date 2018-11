Coupe de la Ligue : La LSFP ressuscite son trophée

EnQuête nous rappelle que la Coupe de la Ligue revient cette saison après une année de trêve. Le premier tour est prévu ces samedi 1er et dimanche 2 décembre. Le tirage au sort a été effectué, mardi, par les membres du Comité directeur de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP). Parmi les 28 équipes, seules les 24 disputent cette première phase éliminatoire. Les 12 équipes qualifiées à l’issue du premier tour rejoindront les 4 exemptées en huitièmes de finale. Il s’agit du champion de Ligue 1, le Jaraaf de Dakar, du vainqueur de la Coupe du Sénégal, Génération Foot, du champion de Ligue 2, As Pikine et du détenteur de la Coupe de la Ligue de l’édition 2016-2017, le Stade de Mbour. La Coupe de la Ligue n’a pas été organisée la saison dernière à cause des scènes de violence qui avaient interrompu la finale de l’édition de 2017 opposant le Stade de Mbour à l’Union sportive de Ouakam et ayant entrainé la mort de 8 supporters Mbourois.