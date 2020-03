Coupe de bois de Véne : 11 individus appréhendés et divers matériaux saisis

Onze (11) individus ont été appréhendés aujourd’hui 19 Mars dans le Bourouco (terroir villageois de Djiffing Coly) alors qu’ils s’adonnaient à la coupe illicite de bois de Vène destiné à être convoyé en Gambie. Une opération menée par les agents des eaux et forêts qui a permis de mettre la main aussi sur 05 motos, 06 charrettes, 04 chevaux, 29 planches de Dimb.

Les malfrats ont été acheminés vers Kolda ou ils devraient être entendus séparément sur les tenants et les aboutissants de ce trafic. Il sera ensuite procédé à leur garde à vue au Commissariat de la même ville. Un reportage avait été diffusé dernièrement au Sénégal sur l’ampleur du phénomène du trafic illicite de bois de Vène, le ministère de l’Environnement et du Développement durable ayant tenu à rappeler que la lutte contre ce fléau a été toujours aux premiers rangs de ses priorités.