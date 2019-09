Coupe de bois dans la région de Kolda : les sections départemeentales du Forum Civil et l’UEER alertent et recommandent

Bonjour La coupe de bois continue de faire des ravages dans la région de Kolda si l’on en croit les trois sections départementales du Forum Civil de la région de Kolda (MYF/VELINGARA/KOLDA) et l’Union des Elèves et Etudiants Ressortissants de Médina Yoro Foulah. Ces derniers de faire constater que la région de Kolda a connu cette dernière décennie une perte importante de sa couverture végétale découlant de responsabilités partagées entre l’Etat central, les services déconcentrés en charge de la question forestière, les collectivités territoriales, les populations et des raisons liées à la pauvreté, à l’iniquité dans l’octroi des permis de coupe, mais aussi au manque de conventions locales d’exploitation de la forêt par les autochtones, à la corruption des acteurs impliqués et au manque d’implication réelle des citoyens à la base.Aussi pour remédier à cette situation, le Forum Civil et l’UEER/MYF invitent l’Etat du Sénégal à plus de rigueur dans la sécurisation de la frontière sénégalo-gambienne notamment par le renforcement de la diplomatie sénégambienne en gouvernance forestière Ils les ont appelé aussi à plus d’équité et de transparence dans l’octroi des permis de coupe de bois, à la mise en place d’un dispositif de contrôle ouvert aux citoyens au niveau des communes pour veiller sur la transparence des permis de coupe, à assurer une plus grande implication des collectivités territoriales dans la gestion de l’environnement, à renforcer la lutte contre la corruption qui mine le secteur, à doter en personnel technique et en moyens financiers et matériels les inspections et brigades des eaux et forêts de la région, à mettre fin à l’occupation illégale des forêts classées . Enfin la même source de suggérer comme solutions alternatives le renforcement de capacités des élus, des citoyens sur la gouvernance environnementale, le code forestier et sa traduction en langue locale, la mise en place d’un dépôt réglementé de bois à Kolda pour les menuisiers, la promotion de l’éducation citoyenne sur les questions environnementales dans les écoles de la région, la création d’activités génératrices de revenu à partir de produits non ligneux, l’initiation d' activités de reforestation avec les ASC dans les zones affectées par la coupe abusive, l’adoption de politiques d’exploitation responsable des forêts.Le Forum Civil et UEER/MYF disent rester ouverts et prêts à accompagner toute initiative de l’Etat et des collectivités territoriales allant dans le sens de la préservation des ressources forestières dans un contexte préoccupant de changement climatique.