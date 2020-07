Coupe de Turquie : Pape Alioune Ndiaye et Trabzonspor champions devant Alanyaspor de Papiss Cissé.

L’international Sénégalais, Pape Alioune Ndiaye et son club Trabzonspor se sont officiellement emparés du titre de champion de Turquie. Une victoire acquise ce mercredi à la faveur d'un succès 2-0 sur Alanyaspor, de l'autre finaliste sénégalais Papiss Demba Cissé.



À 35 ans, Papiss Cissé auteur d'une exceptionnelle saison en super Lig ne soulèvera pas le convoité trophée. Trabzonspor succède à Galatasaray qui avait remporté le trophée en 2018 avec justement Badou Ndiaye qui jouait sous les couleurs rouge et or la saison précédente. Une belle fin de saison pour l'ancien pensionnaire de Diambars qui, à 27 ans, pourrait se relancer en Europe...