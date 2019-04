Coupe d’Afrique des Nations 2019 : Ce qu'il faut savoir sur les adversaires du Sénégal

Le Sénégal a hérité d’un tirage abordable pour les phases finales de la 32 e édition de la Coupe d’ Afrique des Nations 2019. Une compétition, qui mettra aux prises 24 équipes au lieu des 16 pays auparavant qualifiés. Le Groupe du Sénégal (C) est composé de l’Algérie, du Kenya et de la Tanzanie.

Si l’Algérie est une équipe dangereuse, c’est parce qu'elle compte en son sein de grands noms : Mahrez (Manchester City), Ghoulam (Naples), Feghouli (Fenherbace) ou encore Brahimi (FC Porto). Une attaque de feu qui peut faire exploser n’importe quelle défense. Le Sénégal avait partagé le même groupe avec l’Algérie en 2017, lors de la CAN au Gabon. Un match qui s’était soldé par un match nul deux buts partout.

À côté, le Sénégal jouera contre le Kenya, un habitué pour le Sénégal qui a souvent eu à le rencontrer dans des phases finales de Coupe d’Afrique des Nations. Une équipe qui ne regorge pas de grands noms sur le papier mais qui, lors des Éliminatoires est sortie deuxième de sa poule derrière le Ghana. Une équipe qui pourra compter sur Victor Wanyama le joueur de Tottenham, seul expatrié du groupe.

L’équipe la moins connue de cette poule est sans aucun doute la Tanzanie constituée essentiellement de joueurs locaux, mais dont il faudra se méfier.

Les Lions sont prévenus!