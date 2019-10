Coupe abusive de bois : Abdou Karim Sall s’est entretenu avec son homologue de la Gambie

Le ministre de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall a ouvert ce matin la table ronde ministérielle sur le défi de Bonn dans la région de la CEDEAO. En marge de la table ronde, le ministre sénégalais a reçu son homologue Lamin B. Dibba, Ministre de l’environnement, du changement climatique et des ressources naturelles de la Gambie. Abdou Karim Sall et son collègue ont, selon des informations que nous avons reçues, échangé sur la lancinante question de la coupe abusive et du trafic illicite de bois. Rappelons que le défi de Bonn a pour objectif, la restauration de 150 millions d‘hectares d’ici 2020 et 350 millions d’ici 2030.