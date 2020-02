Coupe UFOA A féminin : Les "Lioncelles" dominent le Cap-Vert et passent au tour suivant.

Le tournoi de l’Union des Fédérations Ouest africaines de Football de la Zone A (UFOA zone A), qui se déroule au Sierra-Leone, réussit bien aux "Lioncelles." Après leur succès un but à zéro contre la Guinée lors de leur première sortie, les "Lionnes" ont remis ça face au Cap-Vert battu 2-0 ce jeudi.

Une belle victoire pour la team Sénégal qui s'illustre parfaitement dans ce tournoi préparatif de la CAN féminine 2020. Mbayang Sow avait ouvert la marque avant de voir sa partenaire Mama Cissé doubler le score et permettre au Sénégal d'accéder au second tour...