Coupe UFOA 2019 : Le Sénégal débute par une victoire 3-1 contre la Guinée Bissau

Le Sénégal a débuté "sa" Coupe d’Afrique des Nations de l’UFOA (Union des Fédérations ouest-africaines) de football, en s'imposant par la marque de 3 buts à 1 contre la Guinée Bissau, ce samedi, à Thiès. Des buts signés, Djibril Guèye 10’, Assane Mbodj doublera la mise vers la 30e avant que Claudio Gomes ne réduise le score à la 40e. C'est finalement Laye Bâ, entrée en fin de partie qui finira par sceller le sort du match à la 87e.



Un match d'ouverture parfaitement maîtrisé par Serigne Saliou Dia, le coach des locaux, qui s'est exprimé en conférence de presse d'après match : << Il fallait bien débuter puisque nous sommes chez nous. Nous avons eu de bons atouts malgré la chaleur. À la mi-temps, il fallait apporter de la fraîcheur et ça a marché. C’était vraiment important de bien démarrer ce tournoi. Meme si on a eu des temps faibles en ratant beaucoup de passes.On peut être fier de la victoire. On a eu aussi des temps forts. Cela arrive dans le football >> a fait savoir l'entraineur des "Lions."



Pour la phase 2 du tournoi, le Sénégal affrontera le vainqueur du match Guinée - Bénin programmé le mardi 1 octobre. La Coupe de l'UFOA 2019 se déroulera du 28 septembre au 13 octobre au Sénégal.