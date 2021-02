Coupe CAF : Voici les adversaires du Jaraaf pour la phase de poules...

L'ASC Jaraaf de Dakar connaît ses prochains adversaire en coupe de la confédération CAF. En effet, suite au tirage au sort effectué ce lundi, le club de la Médina a été versé dans le groupe C en compagnie de l'Espérance du Sahel, le CS Sfaxien et Salitas FC.



Une poule relativement abordable pour les Sénégalais qui, après un long et brillant parcours lors des éliminatoires, vont disputer la phase finale de la coupe CAF qui sera d'un tout autre niveau.



Groupe C



Espérance du Sahel ou Young Buffaloes

CS Sfaxien

Salitas FC

ASC Jaraaf