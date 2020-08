Coupe CAF / Ligue des champions : Teungueth sera finalement de la partie.

Après la décision du comité exécutif de la FSF annulant la saison de football 2019/2020 sans désigner de champion, les dirigeants de Teungueth FC s’étaient braqués, exigeant leur titre de champions de Ligue 1. Une posture que le comité directeur du club Rufisquois semble délaisser pour revenir à de meilleurs sentiments en décidant de prendre part à la prochaine campagne de la Ligue des champions Africains. En effet, après avoir menacé de ne pas participer à la LDC CAF, le comité menaçait de saisir le TAS et autres instances pour protester contre la décision du comex de la FSF.



Avec un ultimatum adressé par la FSF pour se prononcer sur leur participation ou non à la prochaine Ligue des champions Africains, le TFC avait jusqu’au 31 juillet 2020 pour prendre une décision, renseigne le communiqué rendu public sur la page Facebook du club. « La fédération Sénégalaise nous a envoyé un courrier le 14 juillet 2020 et nous a donné une injonction de confirmer ou décliner notre participation à la prochaine Coupe d’Afrique. »



Toutefois, le président du TFC, Babacar Ndiaye, de préciser : « Si nous communiquons aujourd’hui, c’est pour informer qu’en attendant l’issue de cette affaire, Teungueth FC a décidé de s’engager en ligue Africaine des champions. Nous nous engageons parce que nous estimons que nous sommes champions… Nous aurions pu choisir de boycotter. »



En parfaite entente avec les dirigeants, le comité des supporters et autres personnes morales du club, le comité directeur a donc décider de se lancer dans l’aventure Africaine pour une grande première. Un évènement qui coïncidera avec les 10 ans de TFC, souligne le communiqué.



À noter que le TFC espère que la FSF reviendra à la raison en leur décernant le titre de champion de ligue 1 2019/2020 « Nous croyons très sincèrement que la fédération Sénégalaise de Football qui a décidé de mettre fin aux compétitions alors que nous avions 12 points d’écart sur notre premier poursuivant, nous décernera tôt ou tard le titre de champion. »