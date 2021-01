Coupe CAF : Le Jaraaf de Malick Daf doit impérativement s'imposer à Abidjan pour continuer l'aventure.

Seule une victoire ce mercredi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan peut permettre à Malick Daf et ses joueurs de décrocher la qualification aux barrages de la coupe de la Confédération africaine de Football (CAF).



Le Jaraaf de Dakar, battu à domicile au Stade Lat Dior de Thiès (0 - 1) est dans l'obligation de s'imposer face à San Pedro en terre ivoirienne sans encaisser de but pour se faciliter la tâche.



À cet effet, le coach Malick Daf ne cache pas ses envies et reste optimiste malgré un déplacement plein d'enjeux. Pour décrocher les trois (3) points, les joueurs de Jaraaf surtout les attaquants devront mouiller le maillot plus que d'habitude à cause de leur mauvaise posture. Malick Daf, dans les colonnes du journal Stade estime que son équipe est contrainte de décrocher impérativement une victoire à Abidjan. "Le Jaraaf sera à Abidjan pour attaquer parce que nous n'avons pas le choix. Nous sommes optimistes pour la qualification après la prestation que nos joueurs ont effectuée à l'occasion du match aller. À Thies, l'équipe a fait une bonne deuxième période, mais nous avons perdu à cause des erreurs. Certains de nos jeunes joueurs ont déçu, alors que nous comptions sur eux", a-t-il laissé entendre.



Le technicien du club de Dakar a besoin néanmoins d'un effectif bien au complet. Se prononçant sur ses joueurs et leur forme actuelle, il indique que son équipe est prête avec le retour de ses blessés. Selon lui, "le groupe est au complet. Junior Sambou et Pape Youssouf Paye se sont remis de leurs blessures et seront de la partie".



Le match des "vert et blanc" de la Médina face au club d'Abidjan San Pedro est prévu ce mercredi 6 janvier 2021 au Stade Felix Houphouët-Boigny à 16h00.