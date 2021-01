Coupe CAF : Le Jaraaf crée l’exploit face à San Pedro (2-1)

Dos au mur suite à leur défaite (1-0) lors du match aller à Thiès, contre le San Pedro, le Jaraaf de Dakar a créé l’exploit en battant au match retour les Ivoiriens sur la marque de 2-1.



Une victoire à l’extérieur synonyme de qualification pour les barrages de la Coupe CAF. Le Club de la Médina affrontera au dernier tour l’une des équipes éliminées lors du deuxième tour de la Ligue des Champions.



Le tirage au sort pour ces rencontres se tiendra le 8 Janvier prochain et le Jaraaf jouera les 14 et 21 Février les matches aller et retour.