Coup de tonnerre ! Sadio Mané serait forfait pour le mondial 2022 selon Le quotidien français L’Equipe…

Les nouvelles tombent de partout depuis l’annonce de la blessure de Sadio Mané, après l’annonce de nouvelles rassurantes dans la soirée du mardi, le quotidien sportif L’Equipe parle carrément d’un forfait du sénégalais pour le mondial 2022 (20 novembre au 18 décembre.)



D’après L’Equipe même si le joueur et le staff médical du Bayern Munich ont voulu rassurer tout le monde, en réalité, Sadio Mané souffrirait d’une blessure au tendon. Une blessure donc ligamentaire qui serait plus grave et nécessiterait plusieurs semaines d’indisponibilité à 12 jours de la coupe du monde.



Une information à prendre par des pincettes et surtout à vérifier en attendant une communication officielle du club bavarois et du joueur lui-même. Rappelons que le Sénégal publie sa liste de joueurs ce vendredi, tout un peuple retient son souffle…