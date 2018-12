Coup de théâtre : 28% des parrainages de Abdoul Mbaye invalidés, l'ancien Pm rue dans les brancards

C'est à croire que le mandataire d'Abdoul Mbaye a voulu apparaître sous son meilleur jour après la séance de travail qu'il a eue avec les sages du Constitutionnel. Au terme de cet exercice, le mandataire d'Abdoul Mbaye avait confié à la presse que son candidat n'a pas de souci à se faire au sujet des parrainages.



Il aura révélé que sur les 60 000 qu'ils ont déposés, 6000 ont été rejetés. Ce qui veut dire que si la candidature d'Abdoul Mbaye ne tenait qu'au parrainage, l'ancien Premier ministre prendrait part à la présidentielle. Mais à la lecture du communiqué sorti par le Bureau politique de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, la vérité semble tout autre.



Selon ce communiqué parvenu à Dakaractu, le taux de rejet des parrains d'Abdou Mbaye atteint le chiffre de 28% (10% de doublons)".



Mais en attendant la notification officielle prévue mercredi prochain, Abdoul Mbaye et les siens exigent que les doublons soient identifiés tout comme la liste référente. "Et que les autres motifs de rejet soient détaillés", réclament-ils.



Les partisans d'Abdou Mbaye ont aussi dénoncé un "processus de vérification entaché par une non transparence des bases de données référentes". Il est ainsi attendu du Conseil constitutionnel qu'il rectifie le tir en fournissant tous les détails explicatifs des rejets qui leur ont été signifiés.