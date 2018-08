Coup de gueule : Me Wade flingue l’internationale Libérale

Me Wade est en colère contre l’internationale libérale, structure mondiale regroupant les partis politiques libéraux et radicaux, qui se réunit en novembre au Sénégal. Selon nos radars et antennes, l’ancien chef de l’Etat a envoyé à ses responsables une lettre qui a été lue hier lors de la rencontre du comité directeur.

Dans la missive, Me Wade annonce tout simplement que le PDS va démissionner de l’internationale si elle maintient la tenue sa rencontre à Dakar. Le vieux estime que cette instance n’a jamais pris position dans leur « lutte » contre Macky Sall qu’il accuse de violer la loi dans tous les sens. D’ores et déjà, le PDS a officiellement annoncé qu’il boycottait la rencontre de Dakar.