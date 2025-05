Coup de filet nocturne à Hann : 206 kg de chanvre saisis en mer par la Gendarmerie

La plage de Hann, connue pour ses activités de pêche, a été le théâtre d’une opération de grande envergure contre le trafic de drogue. Grâce à un renseignement ciblé, la Gendarmerie nationale a mis la main sur une cargaison de chanvre indien destinée à inonder le marché local.







Dans la nuit du 16 au 17 mai 2025, la brigade territoriale de Hann, agissant dans le cadre des directives du Haut-commandement de la Gendarmerie sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, a réalisé un coup de filet spectaculaire en mer.







L’opération, minutieusement planifiée sur la base d’un renseignement précis, a conduit à la saisie de sept (07) colis de chanvre indien, représentant un poids total de 206 kilogrammes. La drogue, soigneusement dissimulée, était embarquée à bord d’une pirogue amarrée à environ 300 mètres au large de la plage, dans l’attente d’un moment favorable pour être discrètement déchargée.







En plus de la cargaison illicite, les gendarmes ont également saisi la pirogue et son moteur hors-bord, éléments qui laissent penser à une organisation logistique bien huilée. Les trafiquants présumés, dont l’identité n’a pas encore été révélée, seraient en lien avec des réseaux de contrebande maritime opérant sur la petite côte et les zones portuaires.