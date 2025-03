Coup de filet à Manpalago : 97,5 kg de chanvre saisis, cinq trafiquants arrêtés

La lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuit avec force. Ce week-end, une opération de livraison surveillée entre Dakar et Manpalago (Ziguinchor) a permis aux éléments de la Division Opérationnelle de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) de mettre la main sur une importante cargaison de 97,5 kg de chanvre indien.



L’intervention, minutieusement orchestrée, s’est soldée par l’arrestation de cinq individus impliqués dans ce réseau. La Police nationale, qui a communiqué sur cette saisie via sa page Facebook, n’a pas encore précisé l’identité des suspects ni les circonstances exactes de leur interpellation.



Ce coup de filet confirme une fois de plus la détermination des forces de l’ordre à endiguer le trafic de drogue qui sévit dans la région. Une enquête est en cours pour identifier d’éventuels complices et remonter toute la filière.