Coup d’état en Guinée : La France appelle à la libération immédiate du président Condé

La France vient de se prononcer sur la situation qui sévit actuellement en Guinée. En effet, suite au coup d’état du Président Alpha Condé, le pays de la liberté, de l’égalité et de la fraternité a lancé un communiqué qui semble être un appel à la démocratie.



​« La France se joint à l’appel de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), pour condamner la tentative de prise de pouvoir par la force survenue le 5 septembre, demander le retour à l’ordre constitutionnel et appeler à la libération immédiate et sans condition du Président Condé », a déclaré le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères dans son communiqué lu à Dakaractu.



« La France est en contact étroit avec ses partenaires africains et internationaux », peut-on également lire dans ledit communiqué.