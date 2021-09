Coup d’État en Guinée : Washington dément une possible participation de soldats américains.

Le département d’État américain a démenti mardi, des informations faisant état d’une possible participation de soldats américains au coup d’État en Guinée. Aux dernières nouvelles, Washington dément formellement, rapporte Jeune Afrique qui donne l'information.



La réaction des américains fait suite à la diffusion d’une vidéo montrant des marines au milieu d’une foule qui célèbre la chute du président Alpha Condé. Suffisant pour que la rumeur enfle sur leur possible participation au putsch.



Jeune Afrique rappelle que la vidéo ne dure que 36 secondes, mais elle a suffi à faire circuler les rumeurs les plus folles sur le rôle joué par les Occidentaux – France et États-Unis en première ligne –, dans la chute du président guinéen Alpha Condé, le 5 septembre dernier.



Nous pouvons lire sur le média français que le contenu révélé sur Twitter par le média local Conakry Live, et qui comptabilise près de 100 000 vues, on aperçoit au moins trois soldats américains, identifiables par leurs uniformes floqués de la bannière étoilée.