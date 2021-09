Coup d’État en Guinée : L’Union africaine, à son tour brandit des sanctions contre le pays.

L'Union africaine (UA) a annoncé, ce vendredi, la suspension de la Guinée de toutes ses "activités et organes de décision", après le coup d'État mené dimanche, par des militaires dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.



"Le Conseil de Paix et de Sécurité (...) décide de suspendre la République de Guinée de toutes les activités/organes de décision de l'UA", a annoncé, sur son compte Twitter, cet organe en charge des conflits et questions de sécurité au sein de l'Union africaine, deux jours après une décision similaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cedeao).



AFP