Coup d'État au Mali : Réunion en visioconférence des Chefs d'État de la Cedeao, le Conseil de sécurité de l'ONU en réunion d’urgence.

Le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé sa démission de toutes ses fonctions et la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale en direct à la télévision malienne. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi en urgence à huis clos dans l'après-midi, à la demande de la France et du Niger, selon Figaro. Les membres souhaitent faire le point sur la situation mais aussi évoquer les crises en cours.



Du côté de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, les présidents des pays membres s'entretiendront mercredi après-midi par visioconférence pour faire le point sur la situation au Mali. Les Chefs d’Etat de la Cedeao ont souhaité ce temps d'échanges approfondi pour aborder la crise à l'ordre du jour de leur réunion.