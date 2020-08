Coup d'Etat au Mali : Macky Sall condamne fermement et demande à la CEDEAO d'agir avec célérité.

Macky Sall s'est enfin exprimé sur le coup de force intervenu au Mali depuis 48 heures.

Pour le chef de l'État sénégalais, cette manière de prendre le pouvoir constitue une « violation du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance ».



Ce qui conduit le président Sall à condamner fermement le putsch mené par des militaires regroupés au sein du Comité national pour le salut du peuple (CNSP). Macky Sall ne s'est pas contenté de condamner le coup d'État.



Le chef de l'exécutif sénégalais est d'avis qu'il faut agir avec responsabilité et célérité afin d'éviter que le Mali ne sombre dans un vide institutionnel et dans une impasse politique.