Coup d'État au Mali / Le conseil de l'Onu exhorte les mutins à libérer immédiatement et en toute sécurité toutes les personnalités officielles détenues et à retourner sans délai dans leurs casernes.

Après la CEDEAO, l'UA, c'est autour de l'Onu, par le biais des membres du Conseil de sécurité de sortir un communiqué pour ordonner les soldats à regagner les casernes. Le Conseil a exhorté la libération des "otages" des mutins dans les plus brefs délais. "Les membres du Conseil de sécurité de l'Onu ont fermement condamné la mutinerie qui s'est produite à Kati, au Mali, le 18 août 2020. Ils ont exhorté ces mutins à libérer immédiatement et en toute sécurité toutes les personnalités officielles détenues et à retourner sans délai dans leurs casernes", lit-on dans le texte.



Le Conseil de sécurité manifeste son soutien sans faille à la Cedeao et à l'Union Africaine qui ont d'abord condamné la mutinerie, l'arrestation du président de la République, de son Premier ministre, des ministres et des généraux avant d'ordonner les mutins à regagner les casernes. Ainsi pour les appuyer, l'Onu leur manifeste sa solidarité. Ils ont réitéré leur ferme soutien aux initiatives et aux efforts de médiation de la CEDEAO, avant d’appeler toutes les parties prenantes du Mali à faire preuve de retenue et à donner la priorité au dialogue pour résoudre la crise dans leur pays.