Coup d'État au Mali / L’ex Pm et le président de l’Assemblée nationale, libres après IBK

Après la libération du président déchu du Mali Ibrahima Boubacar Keïta dans l’après-midi de ce jeudi 27 août 2020, selon le site Malijet, c’est autour de ses plus proches collaborateurs d’être libérés : les ex- Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, Boubou Cissé et Moussa Timbine.

Nos confrères précisent avoir la confirmation de ces libérations de la part du BN-Jeunesse RPM la libération de deux poids lourds de l'ancien régime arrêtés au cours des évènements du 18 août passé par la junte militaire. La source soutient qu’ils ont été détenus à Kati, le camp de base où le putsch a démarré...