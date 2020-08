Coup d'État au Mali : L’Algérie appelle au retour à la raison pour une sortie de crise rapide.

Vingt quatre heures après le putsch réussi au Mali, l'Algérie est le premier pays voisin qui a sorti un communiqué pour dénoncer ce coup d'État.



Dans le texte qui nous est parvenu, l'Algérie réitère son ferme rejet de tout changement anticonstitutionnel de gouvernement conformément aux instruments pertinents de l'Union Africaine, en particulier de la déclaration d'Alger de 1999 et de la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007, note le communiqué.



Cependant, l'Algerie appelle toutes les parties au respect de l'ordre constitutionnel et au retour à la raison pour une sortie de crise rapide...