Coup d’État au Mali / Imam Dicko : «Je demande à tous les Peulhs de laisser les armes, je demande à tous les Dogons de laisser les armes pour construire »

Face au public qui est venu nombreux à la place de l’indépendance, l’Imam Dicko, l’homme fort de la révolution Malienne, en prenant la parole devant l’assistance, a d’abord regretté ce qu’il appelle des pillages de biens appartenant au public perpétrés par des membres du mouvement.



Il regrette ces saccages. « Je suis imam et je le reste. C’est pour cela, je me dois de dire certaines choses ici. Ce que je vous demande, je l’ai dit et je le répète. Il y a eu des choses qui se sont passées que je n’ai pas aimées. Les saccages des maisons et des biens publics/privés ne sont pas une bonne chose. »



L’Imam a cependant expliqué aux Maliens que la révolution est loin d’être une vengeance. Ainsi, il a demandé aux Peulhs et aux Dogons de laisser les armes et d’unir les forces pour reconstruire ensemble la Nation du Mali.



« Ce n’est pas une question de vengeance. Il ne faut pas qu’on paye le mal par le mal. Je souhaite qu’on arrête la vengeance. Nous devrions nous donner la main pour faire face aux défis actuels. Nous devrions faire attention parce que le Mali c’est une seule famille. Acquis à la lutte de l’imam, le peuple présent à la place de l’indépendance s’est dit prêt pour reconstruire le pays. Ainsi il a réitéré à la CMA et à la plateforme que l’accord d’Alger « est notre accord et nous devrions nous retrouver pour l’application correcte de l’accord entre les maliens »