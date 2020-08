Coup d’État au Mali : Amnesty International réclame la libération du président déchu et une enquête sur la mort de quatre personnes.

Amnesty International s’inquiète pour le chef de l’État malien, déposé par un coup d’État mené par des militaires ce mardi 18 aout.



Dans une déclaration de sa directrice en Afrique de l’Ouest et centrale, l’ONG réclame la libération d’IBK et de son Premier ministre si aucune infraction ne leur est notifiée. « Nous appelons les responsables du coup d’État à garantir les droits de toute la population, y compris les détenus, protégés, notamment en leur accordant l’accès à un avocat de leur choix, à leur famille et en précisant sur quelle base juridique ils ont été détenus », ajoute Samira Daoud.



Amnesty International affirme par ailleurs avoir documenté la mort de quatre personnes et les blessures de 15 autres au cours des évènements de ce mardi. « Toutes ces victimes ont été touchées par balle dans des circonstances peu claires et ont été envoyées à l’hôpital Gabriel Touré de Bamako », assure l’ONG qui appelle le « CNSP à enquêter sur les conditions dans lesquelles ces morts et ces blessures se sont produites et lorsqu’il existe des preuves de crime et autres violations des droits humains, à veiller à ce que les responsables soient tenus pour responsables par des procès équitables ».